Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin liralık doğum hediyesi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo’yu ‘Tarifi Zor’ şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı, kraliçeye aşık olmuştu. 5 yıldır birlikte olan çift, 3 Ekim’de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı.

500 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL’lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı “Eşimin bir dediğini iki etmem” diyor.