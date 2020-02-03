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  3. Soner Sarıkabadayı ve Kolombiyalı sevgilisi Camelo Lopez evlilik yolunda ilk adımı attı

Soner Sarıkabadayı ve Kolombiyalı sevgilisi Camelo Lopez evlilik yolunda ilk adımı attı

Soner Sarıkabadayı ve Kolombiyalı sevgilisi Camelo Lopez evlilik yolunda ilk adımı attı

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, uzun süredir aşk yaşadığı Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez’e evlilik telifinde bulundu. 'Evet' yanıtını alan Sarıkabadayı, evliliğe ilk adımı attı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisine tektaş aldığı konuşulan Soner Sarıkabadayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı sevgilisine evlenme teklifi etti ve 'Evet' yanıtını aldı. Bu güzel gelişmenin ardından çift, bir restorana gitti ve yemeğin ardından tepside gelen tatlıyı yerken objektife takıldı. Mekan çıkışı konuşan Sarıkabadayı, “Çok mutluyuz” dedi.

40 BİN TL ÖDEDİ 

Kabadayı’nın sevgilisine, doğum günü hediyesi olarak 40 bin TL değerinde tektaş pırlanta yüzük aldığı ortaya çıktı.
Şarkıcının geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da öğrenildi.


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