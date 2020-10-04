Soner Sarıkabadayı baba oluyor

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile geçen şubat ayında nişanlanan şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın baba olacağı öğrenildi.

SONER SARIKABADAYI BABA OLUYOR

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile geçtiğimiz şubat ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Ne zaman evleneceği merak konusu olan çiftten sürpriz bir haber geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Soner Sarıkabadayı'nın nişanlısı Camelo Lopez'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hamileilik haberini alan çiftin, yakın zamanda nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.