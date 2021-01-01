Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli, hangi dizilerde oynadı?

Son Yaz dizisinde oyuncu Alperen Duymaz, Akgün karakterine hayat veriyor. FOX TV'de büyük ilgiyle izlenen Son Yaz dizisi oyuncularından Alperen Duymaz'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Son Yaz'ın Akgün'ü ile ilgili merak edilenler....



ALPEREN DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.

ALPEREN DUYMAZ'IN CANLANDIRDIĞI KARAKTER AKGÜN

Fevri ve tehlikeli, duygusal ve çocuksu bir tip olan Akgün; aynı zamanda sıcakkanlı, rahat, eğlenceli ve çapkın. İkna kabiliyeti yüksek ve şeytan tüyü olan bir genç.

Babası Selçuk Taşkın, son 8 yıldır hapiste olan ünlü bir mafya babası. Annesi ise, Akgün henüz 10 yaşındayken, beraber gittikleri bir tatilde, Akgün’ün yanında, babasının düşmanları tarafından öldürülmüş.

Akgün, lükse düşkün olmasına rağmen, babası hapse düştükten sonra, yaşam standardı oldukça düşmüş. Tekrar eskiye dönmek için hevesli ve çok hırslı. Bunun için görünüşünün önemli olduğunu düşünüyor. İmajına önem veriyor, şatafatı ve gösterişi çok seviyor. Yaşı küçük olmasına rağmen, iş adamı gibi görünmeye çalışıyor... Ancak Selim, hayatına girdikten sonra Akgün’ün saatine, telefonuna el koyuyor. Çeşme’ye gelirken, yanına tek bir çantasını alabiliyor Akgün…

Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı. Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

2016 yılında ise Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına başlayan Bodrum Masalı adlı dizide Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam gibi güçlü isimlerle rol almaya başladı. Alperen Duymaz'ın Bodrum Masalı'nda Ateş rolüne hayat vermesi sonrasında ekranların aranan yüzü olma başarısına ulaştı.

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran Çukur dizisinde Dilan Çiçek Deniz, dizideki adıyla Sena karakterinin abisi olarak ekranlara geri döndü. Alperen Duymaz, sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen Çukur'da komiser Emrah rolünü canlandırdı.

Alperen Duymaz, Show TV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırdı