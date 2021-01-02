Son Yaz Yağmur kimdir, hikayesi ne? Son Yaz Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan kimdir kaç yaşında?

Son Yaz dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Yağmur karakteri merak ediliyor. Yağmur, Selim ve Canan’ın kızı. Liseden yeni mezun olmuş, birkaç ay sonra üniversiteye gitmeye hazırlanıyor. Hırçın, zeki, kararlı, fevri, cesur, akıllı, ailesine ve sevdiklerine çok düşkündür. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Son Yaz'ın Yağmur'u ile ilgili merak edilenler....

SON YAZ YAĞMUR KİMDİR?

Son Yaz dizisinde Yağmur karakteri Hafsanur Sancaktutan tarafından canlandırılmaktadır. Selim ve Canan’ın kızı. Liseden yeni mezun olmuş, birkaç ay sonra üniversiteye gitmeye hazırlanıyor. Hırçın, zeki, kararlı, fevri, cesur, akıllı, ailesine ve sevdiklerine çok düşkün, yardımsever, dominant, çalışkan, dürüst, sert, sabit fikirli, yaşından olgun, sorumluluk sahibi, korumacı, inatçı, lider ruhlu genç bir kız. Yağmur, her ne kadar babasına tepkili de olsa, aslında babasına çok benziyor. Anlaşması çok kolay bir karakter değil. Haklı olduğunu düşündüğü zaman, dünya yıkılsa kimseyi dinlemiyor. Dediğim dedik bir kız...



Canan’ın kendine olan güvensizliği, Yağmur’un fazla sorumluluk yüklenmesine sebep olmuş. Yağmur, ailesiyle ilgili, aslında taşıyacağından fazla sorumluluğu yükleniyor sürekli. Bu da onu hırçınlaştırıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖDÜLLERİ

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs / 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

Hafsanur Sancaktutan’ın Oynadığı Diziler

Son Yaz / Yağmur / 2020

Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019

Gülperi / Fidan / 2018