Son Yaz 2.yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Son Yaz 1.son bölümünde neler oldu?

Son Yaz dizisi ilk bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı “Son Yaz”ın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtım ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük merak uyandıran Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde.

Son Yaz ikinci bölümüyle 8 Ocak Cuma saat 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ 2. BÖLÜM FRAGMANI

<br>

SON YAZ DİZİSİ 1. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...

Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.

BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ!

Ege’nin renkleri ve havasını evlerimize taşıyarak içimizi ısıtan ikinci tanıtım, merak uyandıran konusu ve güçlü kadrosu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü, hakkında çok konuşuldu.

‘Son Yaz’ın başrolleri paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

SON YAZ KARAKTERLERİ

Akgün Gökalp Taşkın-Alperen Duymaz

Fevri ve tehlikeli, duygusal ve çocuksu bir tip olan Akgün; aynı zamanda sıcakkanlı, rahat, eğlenceli ve çapkın. İkna kabiliyeti yüksek ve şeytan tüyü olan bir genç.

Babası Selçuk Taşkın, son 8 yıldır hapiste olan ünlü bir mafya babası. Annesi ise, Akgün henüz 10 yaşındayken, beraber gittikleri bir tatilde, Akgün’ün yanında, babasının düşmanları tarafından öldürülmüş.

Akgün, lükse düşkün olmasına rağmen, babası hapse düştükten sonra, yaşam standardı oldukça düşmüş. Tekrar eskiye dönmek için hevesli ve çok hırslı. Bunun için görünüşünün önemli olduğunu düşünüyor. İmajına önem veriyor, şatafatı ve gösterişi çok seviyor. Yaşı küçük olmasına rağmen, iş adamı gibi görünmeye çalışıyor... Ancak Selim, hayatına girdikten sonra Akgün’ün saatine, telefonuna el koyuyor. Çeşme’ye gelirken, yanına tek bir çantasını alabiliyor Akgün…

Selim Kara - Ali Atay

İşine çok düşkün bir savcı. Çeşme’deki ailesinden ayrı, İstanbul’da tek başına yaşıyor. Dürüst, güvenilir, çalışkan, karizmatik, sabit fikirli, zeki, soğukkanlı, sabırlı, adil, sevgisini çok kolay gösteremeyen bir adam. Çok konuşmaktan hoşlanmıyor. Özellikle kendisiyle ilgili konularda… İnsan ilişkilerinde başarılı değil. İnsanlar Selim’e saygı duymakla beraber hep bir miktar korkuyorlar ondan. Selim, bunu özellikle yapmıyor aslında hatta çoğu zaman karşısındakinin ondan çekindiğinin farkında bile değil.

İnandığı şeyleri savunurken son derece inatçı ve kavgacı Selim. İstediklerini elde etmek konusunda kararlı… Genelde bir plan dahilinde stratejisini belirliyor. Karşı tarafı ustalıkla manipüle ediyor. Yalnız bir adam... Selim’in duvarlarını aşmak çok zor. Geçmişi ile ilgili konularda tam bir kapalı kutu. Hatta karısı Canan’ın bile Selim’in geçmişiyle ilgili bilmediği çok önemli sırları var. Karısını ve çocukları çok seviyor olmasına rağmen, onları çok ihmal etmiş ve şimdi ailesini kaybetmekle karşı karşıya geliyor.

Canan Kara -Funda Eryiğit

Selim Kara’nın 20 yıllık karısı, Yağmur ve Altay’ın annesi… Güzel, zarif, ince, kibar, sakin, yapıcı, duygusal, anlayışlı, akıllı, kararsız, alçakgönüllü, biraz içe kapanık, kendisine çok güvenmeyen bir kadın. Hayatı boyunca kocası Selim Kara’nın gölgesinde kalmış, fark etmeden yıllarını harcamış. Oysa bir zamanlar kızı Yağmur gibi tuttuğunu koparan, yırtıcı, idealist genç bir kızken, Selim’le tanışınca, hayatının seyri değişmiş.

Canan’ın en büyük handikabı; özgüven eksikliği. Kendini fazla hafife alıyor. Asla yeterli hissetmiyor. Oysa hisleri çok kuvvetli ve onları dinlese, haklı olduğunu anlayacak. Bugün Selim’in başarılı bir savcı olması da çocukların dürüst bireyler olarak yetişmiş olmaları da aslında tamamen Canan’ın başarısı...

Canan seneler sonra, mesleğine geri dönmeye karar verdiğinde, aslında hayata yeniden dönüyor. Selim’le yüzleşmesi ve boşanmaya karar vermesinden sonra, Canan zincirlerini kırıyor.

Yağmur Kara -Hafsanur Sancaktutan

Selim ve Canan’ın kızı. Liseden yeni mezun olmuş, birkaç ay sonra üniversiteye gitmeye hazırlanıyor. Hırçın, zeki, kararlı, fevri, cesur, akıllı, ailesine ve sevdiklerine çok düşkün, yardımsever, dominant, çalışkan, dürüst, sert, sabit fikirli, yaşından olgun, sorumluluk sahibi, korumacı, inatçı, lider ruhlu genç bir kız. Yağmur, her ne kadar babasına tepkili de olsa, aslında babasına çok benziyor. Anlaşması çok kolay bir karakter değil. Haklı olduğunu düşündüğü zaman, dünya yıkılsa kimseyi dinlemiyor. Dediğim dedik bir kız... Canan’ın kendine olan güvensizliği, Yağmur’un fazla sorumluluk yüklenmesine sebep olmuş. Yağmur, ailesiyle ilgili, aslında taşıyacağından fazla sorumluluğu yükleniyor sürekli. Bu da onu hırçınlaştırıyor.