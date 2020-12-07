Son Yanım'ın Nazlım'ı Feyza Civelek 2 ayda 21 kilo verdi: Özgüvenim yerine geldi!

Oyuncu Feyza Civelek, Akmerkez’de görüntülendi. 2 ayda 21 kilo verdiğini söyleyen Civelek, "Kilo verince özgüvenim yerine geldi. Kilonun sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum" dedi. Oyuncu, Hazal Kaya ve Pelin Öztekin’in "Kilolu oyunculara başrol verilmiyor, fettan karakterler oynatılmıyor" açıklamaları hakkında da konuştu:

'TÜRKİYE’DE ÖYLE BİR ŞEY YOK'

"Kilolu kadınlar fettan rolünü de oynayabilir ama Türkiye şartlarında rol ona göre yazılır. Yurtdışıyla bizim kültürümüz çok farklı. Mesela Adele, dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama Türkiye’de öyle bir şey yok. Burada görsellik çok önemli."

