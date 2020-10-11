Son Kale Hacıbey'nin Ahmet Paşa'sı Yurdaer Okur açıkladı! 'Filmde Ukraynaca konuştum'

‘Son Kale Hacıbey’ filminde Osmanlı ordusunun güçlü komutanlarından Ahmet Paşa karakterini canlandıran Yurdaer Okur, “Tarihi karakterlere can vermek her zaman ilgimi çekmiştir. Tarihi olaylar, iyi senaryolar ve iyi yönetmenlerle sinemaya aktarıldığında bir nevi ölümsüzleşiyor. Filmin çoğu sahnesinde Ukraynaca konuştum. Ekstra bir çalışma yaptık, diyalogları ezberledim” dedi.