Son Kale Hacıbey filminin Fatma'sı Deren Talu açıkladı! 'Güzelliğime değil yeteneğime güveniyorum'

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

13 yaşımdayken Robert Koleji’nin yaz kampına gitmiştim. Burada tiyatro kulübüne yazıldım. Sindirella’nin komik versiyonunu yazdık kulüp olarak. Sindirella olarak saçilmiştim. Seyircinin benimle birlikte gülüp eğlenmesi çok hoşuma gitti. O gün bugündür oyunculuk adına devamlı eğitim alıyorum.

İlk başrol filminiz, üzerinizde nasıl bir baskı var?

Böyle bir tecrübe kazandığım için çok memnunum. Başta yurtdışında bir film çektiğim için Ukraynaca konuşmakla ilgili üzerimde bir baskı hissettim ama ekibin yardımseverliği ve cana yakınlığı sayesinde o baskı da azaldı.

Oyunculukla ilgili hayalleriniz, hedefleriniz neler?

Şu anda ilk etaptaki hedeflerime ulaşmış durumdayım. Hep bir filmde ve dizide oynamak istiyordum. Şimdi ikisi de olduğu için çok mutluyum. İlerisi için hedefim kendimi geliştirmek ve oyunculuk alanında kendimin en iyi versiyonu olmak, birbirinden değişik karakterleri canlandırabilmek.

Sadece güzellik ve yakışıklılık, ekran ışığına sahip olmak oyuncu olmak için yeterli mi?

Hayır. En önemli faktör yetenek ve karakter bana göre. Yetenek yoksa zaten güzellik/ yakışıklılık bir yere kadar götürüyor insanı. Ekran ışığı da çok önemli tabii ki. O olmazsa da olmuyor. En önemlisi disiplin. Ve kendini bu işe adamak. Aslında her işte olduğu gibi.

HİÇBİR ZORLUK YILDIRMAZ



Yaşınız çok genç. Sektörde zorlandığınız oldu mu?

Sektöre yeni girdiğim için henüz zorlanacağım bir tecrübem olmadı. Fakat daha önce kamera arkasında yani rejide de staj gördüğüm için bu işin mutfağına hakimim. O yüzden zorluklar beni kolay kolay yıldıramaz.

KENDİME YAKIŞMAYANI MODA DİYE GİYMEM



Peki, günümüzün ‘onda var, ben de isterim’ kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Beni pek ilgilendirmiyor. Ben hep kendiyle yarışan, kendini geliştirmeye çalışan bir insanım. Trendleri tabii ki takip ediyorum ama kendi stilime uymayan şeyleri sırf moda diye giymiyorum ve yapmıyorum. Bu kılık kıyafette, makyajda, yaşam stilimde, kısacası her seçimimde böyle.