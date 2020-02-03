Son hali beğenilmeyen Zerrin Özer'e yorum yağdı! 'Nefret etmişsiniz, özür dilerim'

Geçen haziranda Murat Akıncı ile nikah masasına oturan, 36 saat sonra da boşanma kararı alan Zerrin Özer, zor günleri geride bıraktı. Sosyal medyada gündelik paylaşımlarda bulunmaya başlayan şarkıcı, son olarak filtre uyguladığı bir selfie’sini takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Sadece konser paylaşımı yapan 62 yaşındaki Zerrin Özer'in dün paylaştığı filtreli paylaşım kısa sürede olay yarattı. Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için ifadesinin değiştiği yönünde eleştiriler alan Özer, sonraki paylaşımında kullanıcılara durumu açıkladı. Özer, şöyle konuştu:

"NEFRET ETMİŞSİNİZ"

Dikkat, dikkat! Bundan önceki resmen bayılmışsınız... Yani benim canlarım şaşırmış, nefret etmişsiniz. Ben de anlamadım, bu nasıl bir resim? 'Zerrin nerede?' dedim. Öleyim size, haklısınız tabi. Tabii ki ben ne anlarım photoshoptan? Bana kızmışsınız.

"ÖZÜR DİLERİM"

O ışık ne? Uzaydan gelmişim gibi... Vah, vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve çizgiler kapansın diye... Ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış. Kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım. Sizi çok seviyorum.