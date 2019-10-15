Son görüntüsü sosyal medyada olay olmuştu... Zehra'nın sırrı ortaya çıktı!

Zehra Çilingiroğlu, haftasonu katıldığı kınada güzelliği ile kendisine hayran bıraktı. Bakanın dönüp bir daha baktığı Zehra Çilingiroğlu'na sosyal medyadan övgüler yağdı. Bazıları ise Çilingiroğlu'nun estetik yaptırdığını iddia etti.

'ERGENLİK BİTTİ, YÜZÜM OTURDU'

Posta'nın haberine göre, yorumları okuyan Zehra Çilingiroğlu yakınlarına şöyle dedi: "Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız. Zaten estetiğe annem müthiş karşı."