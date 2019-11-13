Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7437
  • 6,3248
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Son görüntüsü olay olmuştu... Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı

Son görüntüsü olay olmuştu... Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı

Son görüntüsü olay olmuştu... Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy, aldığı fazla kilolarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü oyuncunun bu değişiminin arkasındaki neden ortaya çıktı.

Kendi yazdığı senaryonun yönetmenliğini yapmak için Kırklareli’ne mekan bakmaya giden oyuncu Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle olay olmuştu. Fotoğraf karesi internette yayılan Ulusoy'un aşırı kilo aldığı görülmüştü. Sosyal medya kullanıcıları 100 kiloya çıkan oyuncu için 'Bu kim?' diye sormuştu.

KİLOLARIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

2. Sayfa'nın haberine göre; Çağatay Ulusoy, efsane pehlivan Koca Yusuf'u canlandıracağı için kilo aldı. Ulusoy'un hayat vereceği Koca Yusuf karakteri, 1.80 boyunda ve 110 kilo olduğu için oyuncunun böyle bir değişim geçirdiği öğrenildi.


Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
O teklif ortalığı karıştırdı! Hangi ünlü yıldız kabul etti?
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
Korel ailesinde sular durulmuyor! Tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
<p>İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA´dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Cumhuriyet tarihinin en

İstanbul Havalimanı´na Yapılan ´Büyük Göç´ Belgesel Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

DAEŞ'in hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı