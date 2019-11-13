Son görüntüsü olay olmuştu... Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı

Kendi yazdığı senaryonun yönetmenliğini yapmak için Kırklareli’ne mekan bakmaya giden oyuncu Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle olay olmuştu. Fotoğraf karesi internette yayılan Ulusoy'un aşırı kilo aldığı görülmüştü. Sosyal medya kullanıcıları 100 kiloya çıkan oyuncu için 'Bu kim?' diye sormuştu.

KİLOLARIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

2. Sayfa'nın haberine göre; Çağatay Ulusoy, efsane pehlivan Koca Yusuf'u canlandıracağı için kilo aldı. Ulusoy'un hayat vereceği Koca Yusuf karakteri, 1.80 boyunda ve 110 kilo olduğu için oyuncunun böyle bir değişim geçirdiği öğrenildi.