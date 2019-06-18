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Zerrin Özer'den eşi ile ilgili ilk açıklama

Zerrin Özer'den eşi ile ilgili ilk açıklama

Zerrin Özer'den eşi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Zerrin Özer, adı dolandırıcılık iddialarına karışan Murat Akıncı'dan boşanıyor.

Alınana son dakika haberine göre, Bir gün önce evlenen Zerrin Özer sabah karşılaştığı dolandırıcılık iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Zerrin Özer yalnızca bir gün evli kaldığı Murat Akıncı'dan boşanmaya karar verdi. Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili son dakika açıklaması geldi... Ünlü sanatçı Zerrin Özer, haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi. İşte Zerrin Özer'in son dakika açıklaması...

Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi... Hürriyet'in haberine göre, Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi.

İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'ın açıklaması:

Değerli basın mensupları;
16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

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