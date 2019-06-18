Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca Adnan Oktar'ın müridi mi?

İddialara göre Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca bir dolandırıcıydı ve pek çok kadını vaadlerle dolandırmıştı. TV programlarına telefonla bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduğunu söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını iddia etti. Dün akşam saat 20.00'de evlenen Zerrin Özer, bu sabah 08.00'de kocası hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştı.

ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ İDDİASI!

TemizMagazin'in iddiasına göre, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi. Estetikli görüntüleriyle çok tanınan 'Kedicikler'i herkes tanıyor. Bir de Adnan Oktar'ın 'Aslanlarım' dediği erkek müridleri var. İşte bu kedicikler ve aslanların arasında Zerrin Özer'in eşi de var.

ESRA: ALTINLARIMI BOZDURTTU

"Sosyal medyadan tanıştık 2016 yılında, o dönem annemi kaybetmiştim. Duygusal boşluktayken hayatıma girdi. Hepsini bile bile beni kurban seçti. Maddi olarak kaybettim ama şükürler olsun manevi olarak kaybetmedim. Murat Akıncı, koltuk döşemeci.

SEDA: 400 BİN TL PARAMI ALDI

"Mahmut Atalay olarak tanıtmıştı bana kendisini o yüzden uzun süre polis ulaşamadı. İlk seferinde elinde çekle geldi yanıma, "Çeki bozdurabilmek için 12 TL'ye ihtiyacım var" dedi. "Saat beşte para gelecek öderim" demişti ama beşten sonra sürekli hakaret ve tehditlerle karşılaştım. Paralar da daha yüksek rakamlara çıkmaya başladı.

'ORADA SİGORTAM ATTI'

İki buçuk ay görüştük 30 bin TL kaybettim, Trabzon bileziğimi verdim. En son bana 'Telefonunu sat bana para gönder' dedi. Orada sigortam attı. Sonrasında bana annesiyle birlikte hakaretler yağdırdı. Öz babasının ikinci eşi bana 'Evimize gelip, evladımın telefonunu alıp gitti' dedi.