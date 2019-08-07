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  3. Uyanıklar Fahriye Evcen'i kızdırdı! Avukatlarını devreye sokacak

Uyanıklar Fahriye Evcen'i kızdırdı! Avukatlarını devreye sokacak

Uyanıklar Fahriye Evcen'i kızdırdı! Avukatlarını devreye sokacak

Nisan’da anne olan Fahriye Evcen, bebek ürünleri satan markaların radarına girdi. Hatta bir marka, oyuncunun paylaşımını izinsiz kendi Instagram hesabında kullanıp uyanıklık yaptı. Evcen'in avukatları harekete geçti.

Kısa süre önce sosyal medyada reklam paylaşımları yapmaya başlayan Fahriye Evcen, uyanıkların iştahını kabarttı. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra dizi setlerine ara veren güzel oyuncu, dolgun bir ücret karşılığında Instagram'da markaların ürünlerini tanıtmaya başladı.

İZİNSİZ REKLAM

Evcen'in bu hamlesi üzerine anne-bebek ürünleri satan bir marka, oyuncunun geçtiğimiz günlerde kendi ürünlerini kullandığını görünce düğmeye bastı. Firma, oğlunu pusetle gezdiren Evcen'in hikayesinde markayı etiketlemeden paylaştığı kareyi izinsiz sayfasında kullandı. Marka, reklam amacıyla paylaştığı bu kareye de "Güzel anne Fahriye Evcen de bizi kullanıyor" notu düştü.

EVCEN'İ KIZDIRDILAR

Fahriye Evcen'in avukatı aracılığıyla olaya müdahale edeceği ve firmaya dava açacağı belirtildi.

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