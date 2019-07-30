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  3. Ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin Dark Horse şarkısı çalıntı çıktı!

Ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin Dark Horse şarkısı çalıntı çıktı!

Ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin Dark Horse şarkısı çalıntı çıktı!

ABD'li pop yıldızı Katy Perry'nin tüm dünyada en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Dark Horse'un çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Katy Perry'nin 2013 yılında çıkardığı, 6 milyondan fazla satan ve Grammy adayı olan şarkısı 'Dark Horse' hakkında, Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden Flame 'çalıntı' davası açmıştı. Gerçek ismi Marcus Gray olan Flame, Dark Horse'un kendisinin 2008'de çıkardığı 'Joyful Noise' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etmişti. 

TAZMİNAT ÖDEYECEK

The Associated Press’in aktardıklarına göre, 2014 yılında Flame tarafından açılan davanın dün gerçekleşen duruşmasında karar çıktı.  ABD’nin Los Angeles mahkeme salonunda dokuz üyeli jüri, tüm dünyada en çok dinlenenler arasına giren şarkının, 'Joyful Noise'dan çalıntı olduğu hükmüne vardı. Davanın ceza aşamasına girdiği ve telif hakkı için 34 yaşındaki Perry'e ve şarkının yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine karar verilecek.

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