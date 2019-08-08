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  3. Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'den lüks tatil! Geceliği 32 bin liralık otelde kaldılar

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'den lüks tatil! Geceliği 32 bin liralık otelde kaldılar

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'den lüks tatil! Geceliği 32 bin liralık otelde kaldılar

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber ailesiyle birlikte İtalya’ya tatil gittiler. Aile, Positano’da geceliği 32 bin liralık otelde kaldı. Günlük kirası 6 bin liralık tekneyle de Amalfi kıyılarını gezen Reçber ailesi, İtalya tatilleri için adeta para saçtı.

Eski kaleci Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber, lükste sınır tanımıyorlar. Reçber Ailesi tatil için, Hollywood yıldızları Gwyneth Paltrow, George Clooney ve Julia Roberts'ın tercihi olan İtalya'nın gözde şehri Positano'ya gitti.

İTALYA'DA PARA SAÇTI

Reçber ailesi, konaklamak için de Hotel Villa Franca'nın geceliği 32 bin 500 liralık deniz manzaralı odasını tercih etti. Tatil içinin kesenin ağzını açan Reçber ailesi, günlük kirası bin euro (yaklaşık 6 bin lira) olan tekneyle de Amalfi kıyılarını keşfe çıktı. 

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