Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na beklenmedik darbe. Ünlü popçu Murat Boz, Eliz Sakuçoğlu'na hediye ettiği cipi geri aldı. Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu geçmişte yaptığı bir açıklamada, 'Cipimi bile borçla aldım' demişti.
Ancak Sakuçoğlu’nun Rubicon Wrangler marka cipini, eski sevgilisi Murat Boz’un peşin olarak 67 bin euro ödeyerek aldığı ortaya çıkmıştı. Aslı Enver'le evlilik hazırlığında olan Murat Boz iddiaya göre, Sakuçoğlu’na 5 yıl önce verdiği o cipi geri aldı. Hukuk yoluyla sorunu halleden yakışıklı popçu, aracı teslim alması için de şoförü Erdal'ı görevlendirdi.