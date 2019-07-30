Hadise'nin Reynmen'in şarkısı eşliğindeki dansı başına bela oldu! Uyarı aldı
Hadise, bir markanın reklam yüzü olan Reynmen’in şarkısını paylaşınca reklamında oynadığı firma yetkilileri tarafından uyarıldı.
'Ela' şarkısı ile YouTube'da izlenme rekorları kıran Reynmen, Hadise'nin başını belaya soktu. Hadise, Reynmen'in şarkısına çektiği klibi sosyal medyada paylaşıp olay olmuştu. Bir içecek firmasının yüzü olan Hadise, başka bir firmanın reklamlarında oynayan Reynmen'e verdiği destekle tepki çekti.
UYARI ALDI!
Firma yetkililerinden, Hadise'ye başka bir markanın reklam müziğiyle dans ettiği için uyarı geldiği iddia edildi.
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