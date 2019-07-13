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  3. KKTC'de konser verdi! Rum tarafı karıştı

KKTC'de konser verdi! Rum tarafı karıştı

KKTC'de konser verdi! Rum tarafı karıştı

KKTC’deki konser sonrası Rumların hedefi olan Yunan şarkıcı Anastasia Kalogeropoulou, ‘hain’ diyenlere tepki gösterdi

Yunan şarkıcı Anastasia Kalogeropoulou, geçtiğimiz günlerde KKTC'deki bir otelde konser verdi. Bu durum, adanın diğer yanında infiale neden oldu. Rum gazeteleri olayı manşetlere taşıyıp "Sen nasıl Türk tarafında konser verirsin?" diyerek sanatçıyı hedef aldı.

RUMLAR DA VARDI

Başlatılan karalama kampanyasına tepki gösteren Yunan sanatçı, kendisine 'Hain' diyen gazetelere tepki gösterdi: "Rum vatandaşları Türk tarafına geçip para harcıyor, ben o tarafa geçip en azından para kazandım. Siz kendi vatandaşlarınıza değil de bana mı hesap soruyorsunuz? Üstelik o gece konserimde 500 Rum vatandaş da beni izledi" dedi.

SABAH

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