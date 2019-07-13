9 yıla dudak uçuklatan tazminat!

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, yolun sonuna geldi... Dokuz yıl önce hayatlarını birleştiren çift, geçen yıl ayrılmaya karar verdi. Hollanda basını; ikilinin birbirine ihanet ettiğini, Sneijder'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. Son yaşanan olaylar ise ikilinin gemileri tamamen yaktığının kanıtı gibiydi. Geçtiğimiz ay Sneijder, dostlarıyla ev partisine gitti. Gece sonunda sokaktaki bir aracı parçalayınca kelepçelendi. Hasarı karşılayınca da salıverildi. Bu olaydan sonra ikilinin boşanma süreci de netleşti. Hollanda basını Sneijder'in 19 milyon euro'yu çok bulduğunu, ikilinin 15 milyon euro'ya anlaştığını bildirdi.



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