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  3. Ünlü rapçi Gazapizm'den konserde skandal hareket! Seyirciye saldırdı

Ünlü rapçi Gazapizm'den konserde skandal hareket! Seyirciye saldırdı

Ünlü rapçi Gazapizm'den konserde skandal hareket! Seyirciye saldırdı

Rapçi Gazapizm, sahnede şarkı söylerken kendisine hareket çeken seyircinin üzerine atladı. Arbede yaşandı. Rapçiyi, ekibi zor sakinleştirdi. Daha sonra yeniden sahneye çıkan Gazapizm, seyircilerden özür diledi

 

Gazapizm ismiyle tanınan rapçi Anıl Acar, Maslak'taki bir salonda konser verdi. Gazapizm; hınca hınç dolu konser alanında şarkılarını söylediği sırada, bir seyirci ona orta parmağıyla hareket çekti. Buna sinirlenen rapçi, şarkısını yarıda kesti.

'KONSERE GELMEYİN!'

"Gelsene oğlum!" diyen Gazapizm, bir anda sahneden seyircilerin arasına atladı. Kendisine hareket çeken izleyiciye saldıran Gazapizm'i, ekibi ve hayranları zar zor sakinleştirdi. Daha sonra yeniden sahneye çıkan rapçi; önce özür diledi, sonra da "Sevmiyorsanız konserime gelmeyin" dedi.

SABAH


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