Son dakika haberi... Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani'den acı haber! Hayatını kaybetti

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak özel bir hastanede tedavi gören Aşık Ali Nurşani'nin müzisyen oğlu Engin Nurşani'den kötü haber geldi. Sabah saat 07.00’da hayatını kaybeden Engin Nurşani'nin doktoru 'Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.' dedi.



ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Ayhan, bilinen ismiyle Engin Nurşani, yarı Türk yarı Alman müzisyen ve türkücüdür. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır.

1984 doğumlu olan Engin Nurşani 36 yaşındaydı.