19 Aralık 2020 Cumartesi 12:26 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Songül Karlı'nın dolandırıcılık davasında yeni gelişme! Eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı
Su Gibi programı ile bir dönem adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 100 bin dolar dolandırdığı iddiasında bulunmuştu. Aralarında Metin Yüncü'nün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Songül Karlı, 2012 yılında dünayevine girdiği ancak 2017 yılında boşanma kararı aldığı eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini 100 bin dolar dolandırdığı iddiası ile gündeme gelmişti.
Songül Karlı’nın iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü polis ekipleri tarafından Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltı ve ifade işlemleri tamamlanan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Geçtiğimiz gün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konuldu. İkili daha sonra bırakıldı.