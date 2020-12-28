  • $7,4701
  • 9,1238
  • 451.65
  • 1441.33
  • Haberler
  • Magazin
  • Son dakika haberi... Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 Pazartesi 13:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, tedavi gördüğü Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Kandıralı'nın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Klarnet sanatçısı olan usta isim Mustafa Kandıralı geçtiğimiz gece tedavi gördüğü kan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

<p>Antalya'da kısıtlama saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücüler polislerin üze

Antalya'da dehşet anları: Aracını polislerin üzerine sürdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Engelliler için afet ve acil durum konteyneri tasarladılar

Köpeğini dev yılandan böyle kurtardı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.