28 Aralık 2020 Pazartesi 13:21 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
Türkiye'nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, tedavi gördüğü Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Kandıralı'nın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
Klarnet sanatçısı olan usta isim Mustafa Kandıralı geçtiğimiz gece tedavi gördüğü kan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.