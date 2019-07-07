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  3. İzdihama ilginç çözüm! Ünlü oyuncuya askeri konvoy

İzdihama ilginç çözüm! Ünlü oyuncuya askeri konvoy

İzdihama ilginç çözüm! Ünlü oyuncuya askeri konvoy

Açılışa katılmak üzere Beyrut’a giden Burak Özçivit'i görmek için yaklaşık on beş bin hayranının açılışa gelmesi izdihama neden olmuştu. Beyrut’u terk eden Burak Özçivit’e otelden havalimanına kadar askerler konvoyla eşlik etti.

Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı AVM’de mahsur kalan Burak Özçivit bir mağazanın deposundan Lübnan askerinin müdahalesiyle kaçırılmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Beyrut’u terk eden Burak Özçivit’e otelden havalimanına kadar askerler konvoyla eşlik etti. Dün İstanbul’a gelen oyuncunun ailesini çok özlediği öğrenildi. 

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