Diriliş Ertuğrul oyuncusu Melikşah Özen en büyük hayalini açıkladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.





Namazın ardından oyuncunun yüzlerce hayranı, Harem-i Şerif'in avlusunda Özen ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özen, yoğun ilgi nedeniyle uzun süre Mescid-i Aksa'dan ayrılamadı.

'TÜRKİYE'DEN DAHA GAZLA İLGİ GÖRDÜM'

Filistin'deki Müslümanlarla bir araya gelmek ve moral vermek için Kudüs'e geldiğini belirten Özen, "Buradaki ilgi Türkiye'den biraz daha fazla. Buradaki insanlar hilafetin gelmesini tekrar Osmanlının sancağı altında toplanmayı istiyorlar." dedi.





Özen, Kudüs'te bulunduğu ve Mescid-i Aksa'da namaz kıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi: "Kudüs’te olmak buranın havasını solumak, buradaki insanlardan ilgi ve alaka görmek bambaşka bir duygu. Burada bulunmak insanı bambaşka bir maneviyata eriştiriyor."



'EN BÜYÜK HAYALİM İSTANBUL'DAN MEKKE'YE ATLA GİTMEK'

Özen, Diriliş Ertuğrul dizisinde çok rol yapmaya ihtiyaç duymadığını, at bindiğini ve hayat tarzının dizideki hayata benzer olduğunu belirterek, en büyük hayalinin İstanbul’dan Mekke’ye atla gitmek olduğunu kaydetti.



AA