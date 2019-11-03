Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Diriliş Ertuğrul oyuncusu Melikşah Özen en büyük hayalini açıkladı

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Melikşah Özen en büyük hayalini açıkladı

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Melikşah Özen en büyük hayalini açıkladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerle bir araya geldi. Özen en büyük hayalinin İstanbul'dan Mekke'ye atla gitmek olduğunu söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. 

Namazın ardından oyuncunun yüzlerce hayranı, Harem-i Şerif'in avlusunda Özen ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özen, yoğun ilgi nedeniyle uzun süre Mescid-i Aksa'dan ayrılamadı.

'TÜRKİYE'DEN DAHA GAZLA İLGİ GÖRDÜM'

Filistin'deki Müslümanlarla bir araya gelmek ve moral vermek için Kudüs'e geldiğini belirten Özen, "Buradaki ilgi Türkiye'den biraz daha fazla. Buradaki insanlar hilafetin gelmesini tekrar Osmanlının sancağı altında toplanmayı istiyorlar." dedi.

Özen, Kudüs'te bulunduğu ve Mescid-i Aksa'da namaz kıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi: "Kudüs’te olmak buranın havasını solumak, buradaki insanlardan ilgi ve alaka görmek bambaşka bir duygu. Burada bulunmak insanı bambaşka bir maneviyata eriştiriyor."

'EN BÜYÜK HAYALİM İSTANBUL'DAN MEKKE'YE ATLA GİTMEK'

Özen, Diriliş Ertuğrul dizisinde çok rol yapmaya ihtiyaç duymadığını, at bindiğini ve hayat tarzının dizideki hayata benzer olduğunu belirterek, en büyük hayalinin İstanbul’dan Mekke’ye atla gitmek olduğunu kaydetti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Ertuğrul oyuncusu en büyük hayalini açıkladı
'Meltem' rolünü kimseye kaptırmam
Tuba Ünsal'ın adını bile duymak istemiyor
Komedi dizilerine Türkçesi engel
Oyuncu koçu 'Kumarbaz'ın yıldızı 
<p>Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan Şehrazat isimli iki katlı teknede henüz belirlenemeyen bir

İstanbul Bebek´te Tekne Yangını

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyada eşine ender rastlanan bir yer! Elazığ'da keşfedildi...

Dünyada eşine ender rastlanan bir yer! Elazığ'da keşfedildi...