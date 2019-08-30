Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin üstündeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Olaylı çiftten bir son dakika gelişmesi geldi. Boşanacakları konuşulan çift, sosyal medyada birbirlerini takiptek çıkardılar.

SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRATLI BOŞANACAK MI?

Şarkıcı Sinan Akçıl ve uzun süreli birlikteliğini, evlilikle taçlandırdığı oyuncu Burcu Kıratlı ile yılbaşında dünyaevine girmişti. Aşklarıyla sürekli magazin gündeminde olan Akçıl'ın evlenmesi eski aşkları kadar magazin gündemini de sarsmıştı.

Ünlü çift hakkında evlendikleri günden bu yana ortaya atılan boşanacakları iddiası bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Burcu Kıratlı sosyal medyada bir hamle yaptı ve "Akçıl" soyadını kaldırdı. Her ikisi de birbirini takip etmeyi bıraktı.

Çiftin bu konuda ne diyeceği merak ediliyor...