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  3. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma tarihi belli oldu

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma tarihi belli oldu

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma tarihi belli oldu

Bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın boşanma tarihi belli oldu.

2018'in son günlerinde Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl hakkındaki iddialar doğru çıktı. Bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaşan ve daha önce boşanmanın eşiğinden dönen çift, bu kez ipleri kopardı.

6 EYLÜL'DE BOŞANIYORLAR

2. Sayfa programının haberine göre çift, 6 Eylül cuma günü boşanıyor. Öte yandan ikilinin boşanma sebebi olarak kıskançlık gösterildi. Adana'da çekilecek olan bir diziye 'evet' diyen Kıratlı'ya Akçıl'dan veto geldi. Sinan Akçıl, 'neden İstanbul'da değil Adana'da bir dizi' deyince çiftin birbirine girdiği iddia edildi. Dizilerde yakınlaşma ve öpüşme sahneleri istemeyen Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı çileden çıkardı. Bu sebeplerden dolayı ikilinin iki gün sonra anlaşmalı olarak boşanacağı belirtildi.

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