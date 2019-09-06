Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl boşandı! İşte ilk açıklama

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bugün boşanmak için Beykoz Adliyesi’ne geldi. Adliyeye ilk olarak Burcu Kıratlı gelirken, daha sonra Sinan Akçıl boşanmak üzere adliyeye giriş yaptı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Görülen dava sonrası Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 15 dakika süren dava çıkışında ayaküstü soruları yanıtlayan Akçıl, "Çok üzücü bir durum ama hayırlısı olsun, yürütemedik." dedi.