Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7103
  • 6,313
  • 279.59
  • 99093.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl boşandı! İşte ilk açıklama

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl boşandı! İşte ilk açıklama

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl boşandı! İşte ilk açıklama

9 ay önce Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 15 dakikada boşandı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bugün boşanmak için Beykoz Adliyesi’ne geldi. Adliyeye ilk olarak Burcu Kıratlı gelirken, daha sonra Sinan Akçıl boşanmak üzere adliyeye giriş yaptı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Görülen dava sonrası Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 15 dakika süren dava çıkışında ayaküstü soruları yanıtlayan Akçıl, "Çok üzücü bir durum ama hayırlısı olsun, yürütemedik." dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
Aleyna Tilki: Hedefim Hollywood
Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
Seren Serengil'e bir şok daha
<p>Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen Tülütabak, o sıkıntılı dönemlerde deri işçilerini

Yunan İşgalcilere Korku Salan ´Tülütabaklar´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Ardahan'da dolu yağışı