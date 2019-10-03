Alişan, Buse Varol, Demet Akalın ve Okan Kurt yemekte buluştu! 'Yaşasın Buse'li hayat'

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Alişan, fotoğrafın altına 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' notunu düştü. Buna cevap olarak Demet Akalın ise, 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' yazarak herkesi güldürdü.



