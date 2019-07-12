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  3. Adriana Lima'nın yeni aşkı Emir Uyar'dan bahşiş şov!

Adriana Lima'nın yeni aşkı Emir Uyar'dan bahşiş şov!

Adriana Lima'nın yeni aşkı Emir Uyar'dan bahşiş şov!

Adriana Lima aşkıyla tüm dünyanın gündemine oturan Emir Uyar, bonkör çıktı. Sosyetik işadamı, önceki akşam Brezilyalı modelle Mikonos’taki bir restorana gitti. Uyar, 2180 euro gelen hesaba 3 bin euro ödeyerek toplam 820 euro bahşiş bıraktı.

Metin Hara'dan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptıran Adriana Lima ile şimdiki sevgilisi Emir Uyar'ın Yunanistan tatili tam gaz sürüyor... Önceki akşam Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta tatilde olan gözde çift, yabancı basının ilgi odağıydı. İngiliz basınına göre Brezilyalı güzel ile sosyetik işadamı, birkaç arkadaşıyla adanın lüks bir mekanında yemek yedi.

UYAR'DAN FOTOĞRAF ÇIKIŞI

Kendilerine gelen 2 bin 180 euro gelen hesabı 3 bin euro olarak ödeyen Emir Uyar, bıraktığı 820 euro'luk yani yaklaşık 5 bin liralık bahşişle Yunan garsonları mest etti. Bu arada yabancı basın, Emir Uyar'ın Metin Hara'ya göre daha agresif olduğuna değindi. 250 milyon dolar kişisel serveti olduğu konuşulan sosyetik işadamı, önceki akşam dünyaca ünlü top modelle kendilerine görüntüleyen yabancı basın mensuplarına fotoğraflarını çekmesinler diye eliyle çıkıştı.

METİN HARA KONUŞTU

Metin Hara, Lima ve Uyar aşkının ardından ilk kez konuştu. Beş ay önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığı için Lima ile ayrılan Hara, "İlişkiler bitebilir ama bunu kendi duygu durumuna anlatmak kolay olmuyor. Artık kimse de kimseye karışamaz" dedi.

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