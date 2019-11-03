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  3. 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'dan şaşırtan itiraf

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'dan şaşırtan itiraf

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'dan şaşırtan itiraf

Dedesi yaşındaki Amerikalı adamla evlenen eski oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medyadaki takipçisinden gelen yorum üzerine çarpıcı itirafta bulundu. Miraloğlu, "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim" dedi.

Rol aldığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin rolünü oynayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki emekli bir öğretmenle evlenerek adeta dizide canlandırdığı 'çocuk gelin' rolünü gerçeğe taşımıştı. Şaşırtıcı evliliği ile magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelen Miraloğlu, sosyal medyadaki takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE YILLARDIR İŞ GELMEDİ"

Miraloğlu, takipçisinin 'Gerçekten mutlu musun? Kendine bu kötülüğü neden yaptın?' sorusuna 'Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim. Sevgi ve saygılarımla' sözleriyle cevap verdi. Miraloğlu'nun bu itirafının, işsiz ve parasız kaldığı için dedesi yaşındaki ABD'li adamla evlendiği yorumlarına neden oldu.

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