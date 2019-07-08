Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7274
  • 6,4256
  • 257.251
  • 98695.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nı kızdıracak kitap yorumu

Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nı kızdıracak kitap yorumu

Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nı kızdıracak kitap yorumu

Televizyoncu Cüneyt Özdemir, çıkarttığı kitabı 40 bin sattığı iddia edilen Şeyma Subaşı’yı fena tiye alırken yorumlar Şeyma Subaşı'nı kızdıracak cinsten. Özdemir kitapla ilgili yaptığı yorumda, "İnanın bu editörler kafa buluyorlar. Ya bizle kafa buluyorlar, ya Şeyma’yla kafa buluyorlar" dedi.

Cüneyt Özdemir, youtube’da paylaştığı videoda “İnanın derdim, bu kitabı derdim küçümsemek, aşağılamak, dalga geçmek; tamam biraz dalga geçmek olabilir ama diğer ikisi değil” diyor. Kitabı yorumlayan Cüneyt Özdemir’in bazı yorumları şöyle:

“Şu an dünyada tanınan bir kişi haline geldim. En büyük moda markalarının organizasyonlarına katılıyorum”
Vallahi inanın ben Amerikan basınını çok yakından takip ediyorum. Şeyma ile ilgili bir tek bir haber duydum desem yalan olur. 

Geldik şimdi travmaya: “Bir gün bir mağazadan kovuldum. Yıllar sonra kaç yuvaya davet edildim bilemezsiniz. Sizce hangisi daha önemli”… 

Bu nedir, mağazadan kovuluyor, dimdik çıkılıyor, sonra iki sokak sonra yerlerde ağlayarak geçiyor… Ne kovulması, ne ağlaması… İnanın bu magazini sürekli takip etmeyince bu ne bu ne oluyoruz. 

‘Kendine güven, kendini sev’ böyle klişe şeyler var. Artık bunları yazmak ayıp ama yazmış. 

‘Elleriyle konuşanlara güven’… İnanın bu editörler kafa buluyorlar. Ya bizle kafa buluyorlar, ya Şeyma’yla kafa buluyorlar…  Yemek tarifinden sonra bu ne? 

‘Cilt ve beslenmeye dair ipuçları’… Diyorum ya her şeyde bir uzmanlık var. 

“Evet Şeyma’nın yerinde başkası olsa, dünyada bu kadar bilindikten sonra bırak bize selam vermeyi umurunda olmayabiliriz. Kız öyle kendini biliyor, o kadar gerçek ki, o kadar ünlü tanıdım onun kadar samimiyetini karşıya geçiren birini tanımadım” 

Bir arkadaşı böyle demiş… Dünyada bu kadar bilindikten sonra? Kim acaba bu kadın? Bizim bilmediğimiz bir dünyayı biliyor demek ki!

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kemençe çalıp türkü söyleyen android heykel!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama işlemi başladı