Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nı kızdıracak kitap yorumu

Cüneyt Özdemir, youtube’da paylaştığı videoda “İnanın derdim, bu kitabı derdim küçümsemek, aşağılamak, dalga geçmek; tamam biraz dalga geçmek olabilir ama diğer ikisi değil” diyor. Kitabı yorumlayan Cüneyt Özdemir’in bazı yorumları şöyle:



“Şu an dünyada tanınan bir kişi haline geldim. En büyük moda markalarının organizasyonlarına katılıyorum”

Vallahi inanın ben Amerikan basınını çok yakından takip ediyorum. Şeyma ile ilgili bir tek bir haber duydum desem yalan olur.



Geldik şimdi travmaya: “Bir gün bir mağazadan kovuldum. Yıllar sonra kaç yuvaya davet edildim bilemezsiniz. Sizce hangisi daha önemli”…



Bu nedir, mağazadan kovuluyor, dimdik çıkılıyor, sonra iki sokak sonra yerlerde ağlayarak geçiyor… Ne kovulması, ne ağlaması… İnanın bu magazini sürekli takip etmeyince bu ne bu ne oluyoruz.



‘Kendine güven, kendini sev’ böyle klişe şeyler var. Artık bunları yazmak ayıp ama yazmış.



‘Elleriyle konuşanlara güven’… İnanın bu editörler kafa buluyorlar. Ya bizle kafa buluyorlar, ya Şeyma’yla kafa buluyorlar… Yemek tarifinden sonra bu ne?



‘Cilt ve beslenmeye dair ipuçları’… Diyorum ya her şeyde bir uzmanlık var.



“Evet Şeyma’nın yerinde başkası olsa, dünyada bu kadar bilindikten sonra bırak bize selam vermeyi umurunda olmayabiliriz. Kız öyle kendini biliyor, o kadar gerçek ki, o kadar ünlü tanıdım onun kadar samimiyetini karşıya geçiren birini tanımadım”



Bir arkadaşı böyle demiş… Dünyada bu kadar bilindikten sonra? Kim acaba bu kadın? Bizim bilmediğimiz bir dünyayı biliyor demek ki!