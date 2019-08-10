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  3. Çağla Şıkel'den Bodrum'da ayran isyanı!

Çağla Şıkel'den Bodrum'da ayran isyanı!

Çağla Şıkel'den Bodrum'da ayran isyanı!

Her sene yaz tatilini Bodrum'da geçiren Çağla Şıkel, bir mekanda ayrana 40 lira verince fiyatlardan dert yandı

Sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Her sene yaz tatilini Bodrum'da geçiren Çağla Şıkel, bu sene fiyatlardan dert yandı. Bir mekanda ayrana 40 lira ödediğini söyleyen Şıkel, "Ayıp denilen bir şey var, Bodrum'da fiyatlar uçmuş" şeklinde dert yandı. Şıkel, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konserin 7 bin ile 300 bin TL arasında değişen bilet fiyatları hakkında da, "40 liraya ayran içtim sitem ettim. O karar para vermem" dedi.

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