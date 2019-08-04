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  3. Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj

Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj

Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj

Buse Varol, Instagram'da yaptığı paylaşımda oğlu Burak'a olan sevgisini anlattı. Varol'un duygusal mesajı sevenleri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Varol paylaşımında, 'Hayattaki en büyük şükür sebebimsin Burak, İnsan nasil bukadar karşılıksız ve tutkuyla sevebilir diyorum ve hergün daha da çok seviyorum.. Senin bir tebessümün kalbimin taaa içine dokunuyo, oralarda bir yerlerde en derine taşıyo seni. Ve her defasında anlıyorum ki Evlat kelimesinin arkasında kocaman bir anlam varmış.. Senin mutluluğun için, senin iyi bir insan olman için, merhametli olman için elimden gelenin en iyisini yapmaya uğraşıcam hayat boyu.. Nefesim yettiği sürece de hep ellerim ellerinde olucak annecim. Sana bakmaya bile kiyamiyorum, Allah'ım seni ve tüm çocukları kötülüklerden korusun. Not; içimden geldi' dedi.

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Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
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