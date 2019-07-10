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  3. Metin Hara'dan dikkat çeken hareket.... Ayrıldınız, sil artık

Metin Hara'dan dikkat çeken hareket.... Ayrıldınız, sil artık

Metin Hara'dan dikkat çeken hareket.... Ayrıldınız, sil artık

Bir dönem Metin Hara ile olan beraberliği çok konuşulan dünyaca ünlü model Adriana Lima Türk işadamı Emir Uyar’la görüntülendi. Metin Hara’nın sosyal medya hesabı ise dikkat çekiyor.

Adriana Lima’nın yeni bir Türk’le aşka yelken açması dünya magazinin basınında gündem oldu. Türk işadamı Emir Uyar’la önce Venedik’te sonra Mikonos’ta görüntülenen Adrina Lima, önceki gece yeni sevgilisiyle bir partiye katılıp eğlendi.



Yeni aşk tüm hızıyla sürerken gözler ünlü modelin eski sevgilisi yazar Metin Hara’ya çevrildi.



Metin Hara’nın Adriana Lima ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmaması üzerine yorum yağdı. Takipçileri, “Ayrıldınız, sil artık” mesajlarını paylaştı.

İŞTE METİN HARA'NIN SİLMEDİĞİ FOTOĞRAFLAR






 

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