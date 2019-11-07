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  3. Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında? İşte Somer Şef hayatı...

Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında? İşte Somer Şef hayatı...

Somer Sivrioğlu kimdir" MasterChef Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında" İşte Somer Şef hayatı...

Somer Sivrioğlu kimdir? sorusu aratılmaya başladı. MasterChef yarışma programında 'Somer Şef' olarak bilinen Somer Sivrioğlu hayatı ve yaşantı yakından takip ediliyor. Eser Yenenler Show'a konuk alan MasterChef üyeleri izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Bunun üzerinde MasterChef Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında? soruları aratılmaya başladı. İşte hayatı...

MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir, nereli? soruları yarışmayı yakından takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Eser Yenenler Show'un yeni sezonunun ilk bölümünde  MasterChef'in jüri üyeleri konuk oldu. Bu üyelerden birisi de Somer Sivrioğlu'ydu. Keyif ve eğlenceli dakikaların yaşandığı program izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Yarışmayı izleyenler Somer Şef'in hayatı ve biyografisini merak etmeye başladı. Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? sorularının cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1971 yılında dünyaya gelmiş, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.

Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz.

Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesi’nden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.


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