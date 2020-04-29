Somer Şef kimdir? MasterChef Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasıyla izleyicilerin sevgisini kazanmayı başaran Somer Yalçınkaya’nın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. “Somer Şef kimdir?” sorusunu aratan izleyiciler ünlü şefi daha yakından tanımak istiyor. Giyim tarzı ile sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren Somer Şef Survivor’da oynanan MasterChef programına konuk oluyor. “Somer Şef nereli ve kaç yaşında?” sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SOMER YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ?

Somer Şef olarak tanınan Somer Yalçınkaya 1971 yılında Ankara'da dünya geldi. Somer Sivrioğlu lise eğitiminin sonuna kadar okulun yanı sıra annesinin restoranında çalıştı. Deneyimli isim ilk eğitimlerini burada almış oldu. Sivrioğlu lisenin arından Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu.

1995 yılında Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya giden isim eğitimi devam ederken burada bir yandan da otellerin mutfağında çalıştı. Avustralya'da ağırlama endüstrisinin çok ileri seviyede olduğunu gören ve bundan oldukça etkilenen isim bu ülkede kalma kararı aldı ve Sydney'deki Wagamama restoranının ulusal operasyon müdürü olarak çalışmaya başladı.

Avustralya'da ismen tanınmaya başlayan Sivrioğlu kuzeni ile ortak olarak Sydney'de "Efendy" isimli bir Türk restoranı açtı. Menüsünde bulunan Türk yemekleri ile dikkatleri üzerine çeken şef yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline geldi. Deneyimli isim 2016 yılında açtığı ikinci restoranına "Anason" adını verdi. 2015 yılında Avustralyalı yazar David Dale ile "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" adlı bir kitap hazırladı.

Birçok konuda ödüller alan Somer Sivrioğlu halen TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan "MasterChef Türkiye" adlı yemek hazırlama yarışmasında jüri üyesi olarak görev yaptı.