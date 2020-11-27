Sol Yanım'ın yıldızı Tolga Mendi ile Damla Can'ın ilişkisinde ciddi adım! Aynı eve taşındılar

Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.

Katıldığı “Survivor” yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini “mesafeli” olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi. İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul’da devam edecek.

Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...