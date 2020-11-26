Sol Yanım'ın İdil'i Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman aslen nereli, dizileri neler?

Sol Yanım’ın İdil’i Seda Akman ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Cansel Elçin, Özge Yağız, Defne Samyeli ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Sol Yanım dizisi 26 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 1. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son olarak Kurşun dizisi ile ekranlara gelen Seda Akman, Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün ve Emret Komutanım dizilerinde rol aldı. Peki, Sol Yanım İdil karakterini canlandıran Seda Akman kaç yaşında ve nereli?



SEDA AKMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seda Akman 13 Ocak 1978 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçiren Seda Akman 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir eğitim almıştır. Akman, aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sunmuştur.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.