Son dönemin en dikkat çeken dizi projelerinden olan başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Seda Akman gibi isimlerin rol aldığı Sol Yanım oyuncularının özel hayatı da sık sık gündeme gelmeye başladı. Sol Yanım'ın İdil'i Seda Akman fotoğrafçı sevgilisi Hasan Cem Araptarlı'dan ayrıldı.



Snobmagazin'in haberine göre Adı Zehra, Emret Komutanım ve Behzat Ç. gibi başarılı yapımlarda rol almış olan Seda Akman'ın 3 yıldan uzun süredir birliktelik yaşadığı fotoğrafçı Hasan Cem Araptarlı'dan ayrılması sevenlerini üzdü. Evlenmesi beklenen çiftin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerine son verdiği öğrenildi.