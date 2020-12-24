Sol Yanım'ın genç yıldızı ünlü çiftin kızı çıktı! Meğer anne ve babası da oyuncuymuş

Olacak O Kadar programında ilk olarak gördüğümüz Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe kızı büyüdü başarılı bir kadın oldu. Anne ve babası gibi oyunculuk yapan Ayşe Kırca büyük bir değişim yaşadı. İşte Ayşe Kırca'nın hayatı hakkında bilinmeyenler...

Amerika’da New York Film Academy’de 4 yıl oyunculuk eğitimi almış olan Ayşe Kırca senaristlerin ve yönetmenlerin yakından takip ettiği bu okulun avantajını kullanarak ilk oyunculuk deneyimini Hollywood filmi ile yaşadı.

'Carrie Pilby' filmi için birçok kişi arasında yaşanan elemeler sonucu seçilen Ayşe Kırca, 2016 yılında oyunculuğa başladı. Carrie Pilby filminde ana karakterin arkadaşı bir garsona hayata veren Ayşe Kırca performansı ile beğeni topladı. Ayşe Kırca'nın rol aldığı Carrie Pilby filminin IMDb puanı 6.6'dır.

Ayşe Kırca, Carrie Pilby filminde rol almadan önce 2015'de 'Immortality in Blue' projesinde kısa da olsa rol alma şansı elde etmiştir. Ayşe Kırca'nın adı Immortality in Blue filminin afişinde yer almaktadır.

Yurt dışında aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'de kariyerine devam etmek isteyen Ayşe Kırca Müjdat Gezen’in 2019 yılında hem yazdığı hem de yönettiği Pera Müzikalinde yer almıştır. Annesi Oya Başar kızı Ayşe Kırca'yı oyunculuk konusunda desteklemektedir.

Ayşe Kırca şimdilerde başrollerinde Cansel Elçin, Defne Samyeli, Tolga Mendi, Özge Yağız gibi isimlerin rol aldığı Star TV'de ekrana getirilen Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterine hayat vermektedir.