Sol Yanım'da Nazlım'ı canlandıran Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında, kaç kilo verdi?

Feyza Civelek, Star TV’nin yeni başlayan iddialı dizisi Sol Yanım’da Nazlım karakterini canlandıracak. Daha önce, Adını Feriha Koydum ve Acemi Cadı gibi dizlerde rol alan Feyza Civelek yeni dizisi için tam 20 kilo verdi. Yeni imajıyla izleyicinin karşısına çıkacak olan Feyza Civelek Sol Yanım’daki rolüyle adından sıkça söz ettireceğe benziyor. İşte Feyza Civelek’in biyografisi ve izlediği diziler…



FEYZA CİVELEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi. Feyza Civelek, şimdilerde ise Sol Yanım dizisinde Nazlım rolüne hayat verecek.

FEYZA CİVELEK KİLOSU NEDİR?

Feyza Civelek yeni dizisi için 2,5 ay ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü. Güzel oyuncu yeni kilosu ve görüntüsüyle yeni dizisi öncesi adından söz ettirmeye şimdiden başladı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sol Yanım (Nazlım, TV Dizisi 2020)

Bir Umut Yeter (Damla Akar, TV Dizisi 2018)

Güllerin Savaşı (Çiçek, TV Dizisi 2014-2015)

Adını Feriha Koydum (Lara, TV Dizisi 2011-2012)

Kavak Yelleri (TV Dizisi 2009)

Acemi Cadı (Feyza, TV Dizisi 2006)