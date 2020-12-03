Star Tv'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Sol Yanım’da Serra karakterine Özge Yağız, Selim karakterine Tolga Mendi, Asena karakterine Defne Samyeli, İhsan karakterine Cansel Elçin hayat veriyor. Yemin'den ayrılan Özge Yağız'ın performansı başarılı bulunuyor.Tüm dizi takipileri Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

SOL YANIM SERRA KİMDİR?

Varlıklı bir ailede doğan ve bir prenses gibi büyütülen Serra, üniversiteye başladığında ise orta halli bir mahallede; hasta annesinin sorumluluğuyla geçen bir hayat yaşamak zorunda kalır. Onları hayatın bu tarafına savuran kader, şimdi başka tesadüflerle ona yeni başlangıçlar için kapılar açacaktır. Genç yaşta hayatın tüm sorumluluğunu üstlenmiş, lüks bir otelin housekeeping elemanı, aynı zamanda nezaketi ve zekasıyla Kuzey Üniversitesi’ne bomba gibi düşen Serra, duru güzelliği ile de dikkat çekecek.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat verdi.