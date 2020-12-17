Emre Bey, Sol Yanım dizisinde Burak karakterine hayat veriyor. Daha önceden TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol almıştı. Sol Yanım'da çapkın ve eğlenceli kişiliği ile ön plana çıkıyor. Star Tv'de her perşembe yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi ve Cemre Baysel gibi isimler yer alıyor. Sol Yanım Emre Bey kimdir, kaç yaşında? Emre Bey nereli, sevgilisi kim?

EMRE BEY KİMDİR?

Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi almıştır. 2015 yılında yayınlanan Aşk Zamanı adlı dizide canlandırdığı Can karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Kanal D’de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde ise TRT 1 de yayınlanan baş rollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Arda karakterine hayat veren Emre Bey, 1.78. metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Emre Bey’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Kıvanç) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Zamanı (Can) (TV Dizisi)