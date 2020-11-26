Sol Yanım Asena karakterini canlandıran Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli aslen nereli, kaç yaşında?

Defne Samyeli Sol Yanım dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Defne Samyeli Sol Yanım dizisinde çok konuşulacak bir karakter olan Asena’yı canlandırıyor. Magazin dünyasında da adından sıkça söz ettiren Samyeli İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sol Yanım dizisinin Asena’sı Defne Samyeli biyografisi ve merak edilen her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.



DEFNE SAMYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Defne Samyeli, Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak 1 Temmuz 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. Defne Samyeli 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır.

Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur.[5] Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır.[6] Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

DEFNE SAMYELİ’NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Defne Samyeli’nin Deren Talu ve Derin Talu isminde iki kızı vardır. 1995 yılında Eren Talu ile evlenen Samyeli 2011 yılında boşanmıştır.

DEFNE SAMYELİ BOYU VE KİLOSU

Defne Samyeli’nin boyu 1.72 metre kilosu ise 57 kg’dir.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

2000: Milliyet

2002-2009: Güneş

2013-2015: Milliyet

ÇALIŞTIĞI TV KANALLAR

1991-1994: Star TV

1994: Teleon TV

1994-1995: Show TV

1996-2002: Kanal D

2002-2007: Show TV

2010: atv

2011: a Haber

DEFNE SAMYELİ’NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

2018: İstanbullu Gelin (Star TV)

2020: Hekimoğlu (Kanal D)

2020: Sol Yanım (Star TV)