Sol Yanım 6. bölüm fragmanında işler kızışıyor! Sol Yanım 6.yeni bölüm fragmanı izleme linki

Sol Yanım 6. bölüm fragmanı izleyicilerinin karşısına çıktı. Her perşembe saat 20:00'de ekrana gelen dizi geçen hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Yeni bölümüyle 7 Ocak Perşembe akşamı seyircisiyle buluşacak olan yapımda bu hafta ortalık karışacak. Serra ve Biricik arasında gerilim tırmanmaya başladı.

SOL YANIM 6.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sol Yanım 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte bu hafta yaşanacaklar...





SOL YANIMDA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak’ın başına bela açan Barbar, Selim’e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan’ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena’nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra’nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim’in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra’yı Selim konusunda uyarır.

Barbar, Serra’nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi’nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi’nde de işler karışır. Asena, İhsan’ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.