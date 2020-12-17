Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 4. son bölümde neler oldu?

İddialı dizi Sol Yanım bu akşam 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Özge Yağız, Tolga Mendi, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimler ile dikkat çeken dizinin izleyicileri yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Sol Yanım'da bu akşam Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Eda, işi Serra’ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra’yı savunamaz. Burak’ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.

SOL YANIM 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SOL YANIM 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serra suçlamalardan nasıl kurtulacak? Burak’ın kaza yapmasına sebep olan Barbar mı? Asena’nın doğum gününde neler yaşanacak? Kutlusay Malikanesi’ne giren Serra, Selim’le karşılaşacak mı? İhsan ve Nilgün’ün hikayesi ortaya çıkacak mı?

Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Eda, işi Serra’ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra’yı savunamaz. Burak’ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.

Asena’nın doğum gününün organizasyonunu Serra’nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra’yı evde gören Onur çok şaşırır.

Biricik, Serra ile ilgili gerçeği öğrenince bunu koz olarak kullanır. İhsan’ın oğlu Selim’e sürekli örnek gösterdiği Mert Tekin, okula konferans vermeye gelince kendisiyle ilgilenme görevi Serra’ya verilir. Serra’yı Mert Tekin’le birlikte gören Selim, duygularının farkına varır ve ikisinin yaşadığı tartışma Selim’in sürpriz biçimde Serra’yı öpmesiyle sonuçlanır!

SOL YANIM 3. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serra ile ilgili gerçekleri öğrenen Burak nasıl bir yol izleyecek? Selim ve Serra arasındaki buzlar eriyecek mi? Barbar-Burak gerilimi nasıl sonuçlanacak? Selim’in kapısını çaldığı İdil’le nasıl bir ilişkisi var?

Burak’ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra’ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim’in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak’ı Serra’dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar’ın Serra’ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik’in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik’in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim’i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim’le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena’nın gizemli ilişkisi ve İhsan’ın Serra’ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!