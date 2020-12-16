Sol Yanım 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi

Sol Yanım 4. yeni bölüm fragman görüntüleri izleyiciyi heyecanlandırdı. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Sol Yanım 4. yeni bölümünde, Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. İşte Sol Yanım 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları..



'Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.



SOL YANIM 4. BÖLÜM ÖZETİ



Serra suçlamalardan nasıl kurtulacak? Burak’ın kaza yapmasına sebep olan Barbar mı? Asena’nın doğum gününde neler yaşanacak? Kutlusay Malikanesi’ne giren Serra, Selim’le karşılaşacak mı? İhsan ve Nilgün’ün hikayesi ortaya çıkacak mı?

Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Eda, işi Serra’ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra’yı savunamaz. Burak’ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.

Asena’nın doğum gününün organizasyonunu Serra’nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra’yı evde gören Onur çok şaşırır.

Biricik, Serra ile ilgili gerçeği öğrenince bunu koz olarak kullanır. İhsan’ın oğlu Selim’e sürekli örnek gösterdiği Mert Tekin, okula konferans vermeye gelince kendisiyle ilgilenme görevi Serra’ya verilir. Serra’yı Mert Tekin’le birlikte gören Selim, duygularının farkına varır ve ikisinin yaşadığı tartışma Selim’in sürpriz biçimde Serra’yı öpmesiyle sonuçlanır!

SOL YANIM 4. BÖLÜM FRAGMANI

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Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak....

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serra ile ilgili gerçekleri öğrenen Burak nasıl bir yol izleyecek? Selim ve Serra arasındaki buzlar eriyecek mi? Barbar-Burak gerilimi nasıl sonuçlanacak? Selim’in kapısını çaldığı İdil’le nasıl bir ilişkisi var?

Burak’ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra’ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim’in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak’ı Serra’dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar’ın Serra’ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik’in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik’in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim’i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim’le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena’nın gizemli ilişkisi ve İhsan’ın Serra’ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!

Yapım: BKM

Yönetmen: Serdar Gözelekli

Yapımcı: Necati Akpınar

Senaryo: Melis Civelek - Özlem Çadırcı

Genel Koordinatör: Berk Akman

Uygulayıcı Yapımcı: İlkim Dağlı

Müzik: Alp Yenier

Görüntü Yönetmeni: Tahir Canlı

Sanat Yönetmeni: Tolga Coşkuntuna

OYUNCULAR

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Esra Bezen Bilgin

Deniz Barut

Taner Rumeli

Seda Akman

Benian Dönmez

Feyza Civelek

Tuğçe Açıkgöz

Ecem Atalay

Ergül Miray Şahin

Emre Dinler

Oktay Çubuk

Aleyna Şen

Yavuz Pekdiker

Demet Genç

Haydar Koyel

Celal Tak

Murat Balcı

Özgür Cem Tuğluk

Efe Taşdelen

Ayşe Kırca

Hasret Usneker